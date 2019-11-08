К дачникам «Фанагорийской усадьбы» в Горячем Ключе пришел газ

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-08T12:24:24+03:00

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В садовое некоммерческое товарищество Горячего Ключа пришел газ.

Сегодня, 8 ноября 2019 года состоялся пуск голубого топлива. Проект уникален тем, что впервые газопровод построен на средства частного инвестора - строительной компании «АСК» в составе холдинга «АВА Групп».

Теперь жители тех домов, что находятся на завершающей стадии строительства, осталось только подключить их к газопроводу.

На прокладку газопровода потребовался всего год — рекордно короткий срок. Работы велись совместно с АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 9 в соответствие с техническими условиями и требованиями к строительству газораспределительных сетей. Протяженность трубопровода составила 10 км. В том числе смонтировано 3 шкафных газовых регулятора для понижения давления перед подачей газа в жилой дом. Реализация проекта позволит обеспечить газом 586 домов, которые строятся на территории СНТ «Фанагорийская усадьба». Инвестиции в проект составили более 55 миллионов рублей.

Кроме того, в Краснодаре завершается строительство газораспределительных сетей в СНТ «Новознаменский» и «Знаменский». К концу года во все эти населенные пункты тоже придет газ.

Напомним, «Фанагорийская усадьба» - это загородный коттеджный поселок. Он расположился в долине реки Псекупс в окружении дубовых лесов в одном из самых экологически чистых мест края.

СПРАВКА «КП»

Строительная компания «АСК», входит в состав холдинга AVA Group, работает на рынке Краснодарского края 7 лет. Компания входит в ТОР-40 застройщиков РФ, на счету 44 сданных объекта и более 10 проектов в стадии активной реализации. Общий объем возводимого жилья составляет более 500 тыс. м. кв.