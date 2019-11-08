Самый дорогой дом в Сочи: миллион за квадратный метр
В Сочи построен самый дорогой дом, стоимость квадратного метра в котором составляет около миллиона рублей. Он расположен на первой линии рядом с президентской резиденцией «Бочаров ручей» в Центральном районе курорта и окружен садом.
В доме есть несколько десятков апартаментов от 84 до 662 квадратных метров, пентхаус 806 квадратных метров и две виллы – 445 и 1283 квадратных метра, всесезонный переливной бассейн, собственный пляж и прачечная.
- Внешний фасад клубной облицован патинированной медью — дорогим немецким материалом с высокими бактерицидными свойствами и повышенной износостойкостью. Покрытие в таких колоссальных объемах не встречается практически нигде в мире, - сообщает официальный сайт элитного дома.
В его интерьерах использованы исключительно натуральный камень, дерево, кожа и стекло.
ИСТОЧНИК KP.RU
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