Самый дорогой дом в Сочи: миллион за квадратный метр

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-08T12:30:09+03:00

Апартаменты расположены рядом с резиденцией «Бочаров Ручей»

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В Сочи построен самый дорогой дом, стоимость квадратного метра в котором составляет около миллиона рублей. Он расположен на первой линии рядом с президентской резиденцией «Бочаров ручей» в Центральном районе курорта и окружен садом.

В доме есть несколько десятков апартаментов от 84 до 662 квадратных метров, пентхаус 806 квадратных метров и две виллы – 445 и 1283 квадратных метра, всесезонный переливной бассейн, собственный пляж и прачечная.

- Внешний фасад клубной облицован патинированной медью — дорогим немецким материалом с высокими бактерицидными свойствами и повышенной износостойкостью. Покрытие в таких колоссальных объемах не встречается практически нигде в мире, - сообщает официальный сайт элитного дома.

В его интерьерах использованы исключительно натуральный камень, дерево, кожа и стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU