В экономике Краснодара доля промышленного производства превысила 40 процентов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-08T12:36:29+03:00

Город демонстрирует рост в таких отраслях, как промышленность и сельское хозяйство

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Краснодар по итогам 9 месяцев 2019 года занимает лидирующие позиции в крае по основным показателям социально-экономического развития в большинстве отраслей экономики.

- Столица региона дает около трети от краевых объемов производства товаров и услуг. Доля промышленного производства превысила 40 процентов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Реальный сектор экономики, производство - это основа будущего развития Краснодара, это новые рабочие места, занятость и стабильная зарплата жителей, и соответственно, рост бюджетных поступлений и решение важнейших социальных задач, - сказал Евгений Первышов.

За девять месяцев отгружено промышленной продукции на 167,9 миллиардов рублей, темп роста составил 133,2 процента. Прирост в 1,7 раза обеспечили предприятия обрабатывающих производств, их доля в целом составляет более 60 процентов.

Потребительский рынок Краснодара в целом характеризовался ростом в 1,5 раза в сопоставимых ценах, при этом отмечается снижение в сопоставимых ценах оборота розничной торговли на 1,8 процент.

Как подчеркнула начальник управления экономики Елена Васильченко, Краснодар демонстрирует рост в таких отраслях, как промышленность и сельское хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU