Гандболистка «Кубани-2» во время матча получила сотрясение мозга

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-08T12:47:39+03:00

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7 ноября во время игры дублирующих составов «Кубани» и «Ростов-Дона» гандболистка «Кубани-2» после неудачного приземления ударилась головой об пол.

- Врачи диагностировали у Полины Федоренко сотрясение мозга. Ей прописали покой в течение трех недель. Сейчас спортсменка находится дома под присмотром родителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Кубань».

- Пожелаем Полине скорейшего выздоровления и возвращения на площадку, - добавили в пресс-службе клуба.

Напомним, в Сочи пройдет открытое первенство города по танцевальному спорту. Пары будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах.

ИСТОЧНИК KP.RU