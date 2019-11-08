В Сочи в эксплуатацию ввели долгострой

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-08T13:33:44+03:00

Квартиры в этом доме ждали 130 семей

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В Сочи строительство 10-этажного дома по улице Санаторной в осуществлялось за счет денег граждан. Но застройщик своих обязательств не выполнил. Сдача дома задержалась на 2 года.

Вопросы, связанные с окончанием строительства данного комплекса, рассматривались на рабочих группах прокуратуры города с участием заинтересованных органов. И ситуацию удалось разрешить.

В результате принятых мер в октябре 2019 года было выдано заключение о соответствии жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации. Администрация Сочи многоэтажку в ноябре ввела в эксплуатацию. Квартиры в этом доме ждали 130 семей.

- Сейчас застройщиком осуществляются мероприятия по передаче помещений гражданам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU