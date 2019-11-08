В Тимашевскую ЦРБ поступил новый аппарат

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-08T13:51:22+03:00

Техника необходима для реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения

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В Тимашевскую центральную районную больницу поступило медицинское оборудование «Орторент С». Это было сделано в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Новый аппарат необходим для реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

«Орторент С» - это специальная металлокаркасная конструкция, созданная для разгрузки массы тела пациента в целях выполнения физических упражнений в положении стоя. Подвес с мягкими ремнями обеспечивает поддержку тела, исключая возможность потери вертикального положения.

- Новое оборудование поможет человеку встать с инвалидного кресла или стула. Оборудование не сковывает движения пациента, увеличивая результат реабилитации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU