Гостям "Сочи Парка" бесплатно раздадут тыквы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-08T16:21:25+03:00

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По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 15 000 настоящих тыкв, и теперь яркие оранжевые плоды разных форм и размеров могут забрать с собой все желающие посетители.

Напомним, до 10 ноября продолжается День Рождения Бабы Яги, и Сочи Парк открыт с 11.00 до 21.00, а с 13 ноября стартуют прогулочные дни, когда «отдыхают» экстремальные аттракционы.

Подробное расписание работы парка – на сайте https://www.sochipark.ru/.

Гостям отеля-замка Богатырь вход в парк свободный.