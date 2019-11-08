2019-11-08T16:29:30+03:00
Общество

В Краснодаре проводят озеленение улицы Суворова

Здесь уже высадили декоративные деревья
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре сотрудники мэрии и КТТУ высадили декоративные деревья на улице Суворова. Во время ремонта трассы, который провели летом 2019 года, здесь определили участки для озеленения.

- 8 ноября здесь высадили 20 подросших саженцев груши, а до конца месяца сделают вертикальное озеленение на наружной стене здания КТТУ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На данный момент это – первый подобный опыт для краевой столицы. Однако, вертикальное озеленение планируют внедрять более активно. Присоединиться к данному процессу могут местные жители и предприятия. Рассказывать о процессе и давать консультации по актуальным вопросам будут сотрудники городского Центра озеленения и экологии. До конца ноября 2019-го на Суворова высадят также более 150 кустарников.

Сейчас прорабатываются проекты по благоустройству городских территорий на месте снесенного жилья, а также реконструкции зеленой зоны вдоль универмага «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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