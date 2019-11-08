2019-11-08T17:38:11+03:00
Общество

«Юниоры» Worldskills собрались в «Орлёнке»

Проект объединил около 200 ребят 12 – 16 лет из 40 регионов страны
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВДЦФото: пресс-служба ВДЦ
Изменить размер текста:

В ходе смены подростки пройдут обучение по 10 компетенциям WorldSkills Russia таким как: «3D-моделирование компьютерных игр», «Интернет-маркетинг», «Эксплуатация беспилотных летательных систем» и «Промышленная робототехника».

Педагогами проекта выступят международные сертифицированные эксперты и победители чемпионатов WorldSkills Russia. Итогом занятий станет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и skill-паспорт для каждого участника смены.

Поздравить ребят с началом смены приедут гости — Заместитель Генерального директора-Технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков, представители индустриальных партнеров смены — ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», Группа компаний IEK, Roland DG, Группа компаний «Р-Фарм», Autodesk, а также представители образовательных организаций и ведущих образовательных проектов — Московского государственного образовательного комплекса, Центра дополнительного образования ГБПОУ «26 КАДР».

Завершится смена Фестивалем компетенций «Skills Days». В рамках которого около 700 орлят смогут попробовать себя в 18 – ти профессиональных направлениях и поучаствовать в открытых мастер-классах.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», Группа компаний IEK, Roland DG, Группа компаний «Р-Фарм», Autodesk, Московский государственный образовательный комплекс, Центр дополнительного образования ГБПОУ «26 КАДР».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В авиационном училище Краснодара проведут День открытых дверей
На Кубани создадут лаборатории по сертификации вина
В Краснодаре проводят озеленение улицы Суворова
Гостям "Сочи Парка" бесплатно раздадут тыквы
Живущего во дворе многоэтажки медведя перевезут в Кореновск
Тушение пожаров в лесах Краснодарского края осложняется из-за ветра
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
На Кубани совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Краснодарцам напомнили о необходимости оплатить налоги
Сбившего 10-летнюю девочку сочинского полицейского приговорили к трем годам колонии
В Тимашевскую ЦРБ поступил новый аппарат
В Сочи в эксплуатацию ввели долгострой
В Краснодаре суд наложил арест на нежилые помещения 17-го этажа дома по Промышленной
Магомед-Шапи Сулейманов пригласил Хабиба Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
Гандболистка «Кубани-2» во время матча получила сотрясение мозга
В экономике Краснодара доля промышленного производства превысила 40 процентов
Самый дорогой дом в Сочи: миллион за квадратный метр