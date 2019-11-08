«Юниоры» Worldskills собрались в «Орлёнке»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-08T17:38:11+03:00

Проект объединил около 200 ребят 12 – 16 лет из 40 регионов страны

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В ходе смены подростки пройдут обучение по 10 компетенциям WorldSkills Russia таким как: «3D-моделирование компьютерных игр», «Интернет-маркетинг», «Эксплуатация беспилотных летательных систем» и «Промышленная робототехника».

Педагогами проекта выступят международные сертифицированные эксперты и победители чемпионатов WorldSkills Russia. Итогом занятий станет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и skill-паспорт для каждого участника смены.

Поздравить ребят с началом смены приедут гости — Заместитель Генерального директора-Технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков, представители индустриальных партнеров смены — ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», Группа компаний IEK, Roland DG, Группа компаний «Р-Фарм», Autodesk, а также представители образовательных организаций и ведущих образовательных проектов — Московского государственного образовательного комплекса, Центра дополнительного образования ГБПОУ «26 КАДР».

Завершится смена Фестивалем компетенций «Skills Days». В рамках которого около 700 орлят смогут попробовать себя в 18 – ти профессиональных направлениях и поучаствовать в открытых мастер-классах.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», Группа компаний IEK, Roland DG, Группа компаний «Р-Фарм», Autodesk, Московский государственный образовательный комплекс, Центр дополнительного образования ГБПОУ «26 КАДР».