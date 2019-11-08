В авиационном училище Краснодара проведут День открытых дверей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-08T17:50:04+03:00

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В Краснодарском авиационном училище пройдет День открытых дверей. 10 ноября здесь ждут старшеклассников и их родителей. Сбор участников мероприятия назначен на 9:30 по адресу: ул. им. Дзержинского, 135.

- Краснодарское училище является единственным в России, которое готовит кадры для Воздушно-космических сил. 10 ноября с гостями ВУЗа встретится его командование. Будущие абитуриенты смогут познакомиться с бытом курсантов, посетить учебный аэродром, а также узнать о правилах приема и прохождения медицинской комиссии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что с начала своего существования училище выпустило свыше 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в области авиации. В том числе, более 17 тысяч летчиков. Среди выпускников – Герои Советского Союза и России, а также летчики-космонавты.

ИСТОЧНИК KP.RU