В Краснодаре изменят схему движения трамваев №№ 2 и 4

СЕГОДНЯ 18:44 2019-11-08T18:44:35+03:00

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В Краснодаре с 11 по 14 ноября будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной. Из-за этого в вечернее время изменят маршруты следования трамваи под номерами 2 и 4.

- В эти дни в 22:00 вагоны маршрута № 2 «Ул. Декабристов — ул. Индустриальная» проследуют от конечной остановки «Ул. Декабристов» до вокзала «Краснодар-I». Затем они направятся в Западное депо, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также, после 21.40 трамваи № 4 «Комсомольский микрорайон — ул. Индустриальная» поедут по привычному маршруту от конечной до Кооперативного рынка. Далее они будут следовать по Коммунаров, Офицерской, Колхозной до остановки «Ул. им. 40-летия Победы». В обратном направлении вагоны поедут только до Восточного депо.

Жителей и гостей краевой столицы просят быть внимательными и заранее планировать маршруты поездок на данном виде общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU