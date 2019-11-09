В Северском районе за лесными пожарами следят с беспилотников

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-09T10:02:23+03:00

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В Северском районе локализовали четыре из пяти загораний в лесных массивах. Ночью сотрудники МЧС выставили посты для защиты населенных пунктов.

- По данным на 9:00 9 ноября остается 5 загораний, 4 из которых локализовано. В ночное время силы и средства МЧС России были выставлены в четырех населенных пунктах района: Ставропольская, Мирный, Калужская и Убинская для проведения дежурства и защиты населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

За лесами и очагами возгорания следят с помощью беспилотников, дополнительно направлено 7 единиц техники и 30 человек. На месте развернут оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU