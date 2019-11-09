2019-11-09T11:40:01+03:00
Общество

В центре Краснодара установят памятник Ленину

Скульптура 65 лет стояла на территории МЖК
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Скульптуру после реставрации установят на пересечении улиц Ленина и СувороваСкульптуру после реставрации установят на пересечении улиц Ленина и Суворова
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В центре Краснодара установят скульптуру под названием «В.И.Ленин разговаривает с матросом». Это совсем не новый памятник, он был изготовлен еще в пятидесятые годы в подмосковных Мытищах и почти 70 лет стоял на территории краснодарского Масложирокомбината.

Время скульптуру не пощадило и ей требуется реконструкция. В администрации Краснодара рассказали, что после обновления памятник установят в центре города - в новой зеленой зоне на пересечении улиц Суворова и Ленина. После этого застывший разговор Ильича с матросом сможет увидеть каждый.

- Не нужно в этом решении искать идеологию и политический подтекст. Это интересный арт-объект, который может хорошо вписаться в сквер на одноименной улице. Мы и дальше продолжим поддерживать городскую скульптуру как классическую, так и современную. Наш город разный, и это прекрасно, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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