В центре Краснодара установят памятник Ленину
В центре Краснодара установят скульптуру под названием «В.И.Ленин разговаривает с матросом». Это совсем не новый памятник, он был изготовлен еще в пятидесятые годы в подмосковных Мытищах и почти 70 лет стоял на территории краснодарского Масложирокомбината.
Время скульптуру не пощадило и ей требуется реконструкция. В администрации Краснодара рассказали, что после обновления памятник установят в центре города - в новой зеленой зоне на пересечении улиц Суворова и Ленина. После этого застывший разговор Ильича с матросом сможет увидеть каждый.
- Не нужно в этом решении искать идеологию и политический подтекст. Это интересный арт-объект, который может хорошо вписаться в сквер на одноименной улице. Мы и дальше продолжим поддерживать городскую скульптуру как классическую, так и современную. Наш город разный, и это прекрасно, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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