2019-11-09T11:38:11+03:00
Общество

Экс-руководителя краевого центра медицины катастроф посадили на пять лет

Женщину признали виновной в хищении трех миллионов рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Женщину задержали сотрудники ФСБЖенщину задержали сотрудники ФСБ
Изменить размер текста:

В Краснодаре вынесли приговор бывшему руководителю бюджетного учреждения «Региональный центр медицины катастроф», которая была задержана сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Женщина проведет пять лет в колонии общего режима за хищение более трех миллионов рублей.

В суде было доказано, что руководитель устроила на работу свою знакомую, а всю ее зарплату забирала себе. Сумма ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что женщина причастна к хищению трех миллионов рублей.

- В конце октября материалы были рассмотрены в апелляционном порядке. По итогам судебного заседания бывшему руководителю ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанский боец выступит на турнире UFC в Москве
В Краснодаре продолжают расчищать ливневки
Самая пожилая спортсменка Краснодара отметила 102-летие
В управлении культуры Сочи прошли обыски
Пожары в Северском районе начнут тушить с воздуха
Туристические тропы Кавказского заповедника закрывают с 11 ноября
В центре Краснодара установят памятник Ленину
В Северском районе за лесными пожарами следят с беспилотников
Нижегородцы выиграли соревнования по судомодельному спорту "Цемесская бухта-2019
В Краснодаре изменят схему движения трамваев №№ 2 и 4
В авиационном училище Краснодара проведут День открытых дверей
«Юниоры» Worldskills собрались в «Орлёнке»
На Кубани создадут лаборатории по сертификации вина
В Краснодаре проводят озеленение улицы Суворова
Гостям "Сочи Парка" бесплатно раздадут тыквы
Живущего во дворе многоэтажки медведя перевезут в Кореновск
Тушение пожаров в лесах Краснодарского края осложняется из-за ветра
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
На Кубани совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Краснодарцам напомнили о необходимости оплатить налоги
Сбившего 10-летнюю девочку сочинского полицейского приговорили к трем годам колонии
В Тимашевскую ЦРБ поступил новый аппарат
В Сочи в эксплуатацию ввели долгострой
В Краснодаре суд наложил арест на нежилые помещения 17-го этажа дома по Промышленной
Магомед-Шапи Сулейманов пригласил Хабиба Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
Гандболистка «Кубани-2» во время матча получила сотрясение мозга
В экономике Краснодара доля промышленного производства превысила 40 процентов
Самый дорогой дом в Сочи: миллион за квадратный метр