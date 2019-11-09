Экс-руководителя краевого центра медицины катастроф посадили на пять лет

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-09T11:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре вынесли приговор бывшему руководителю бюджетного учреждения «Региональный центр медицины катастроф», которая была задержана сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Женщина проведет пять лет в колонии общего режима за хищение более трех миллионов рублей.

В суде было доказано, что руководитель устроила на работу свою знакомую, а всю ее зарплату забирала себе. Сумма ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что женщина причастна к хищению трех миллионов рублей.

- В конце октября материалы были рассмотрены в апелляционном порядке. По итогам судебного заседания бывшему руководителю ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU