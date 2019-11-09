Туристические тропы Кавказского заповедника закрывают с 11 ноября

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-09T11:46:09+03:00

Кавказский заповедник в этом году посетили около 160 тысяч туристов

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Кавказский заповедник завершает туристический сезон. В горах уже выпал снег, а среднесуточные температуры стремятся к нулю. Все это делает походы по маршрутам небезопасными. Поэтому с 11 ноября все туристические тропы будут закрыты для посещения до следующего лета.

- Туристы, планирующие в ближайшие дни посещение маршрутов Кавказского заповедника, должны рассчитать время похода таким образом, чтобы успеть завершить свой маршрут до 11 ноября, - сообщили в Кавказском заповеднике.

За пять теплых месяцев тропы посетили порядка 160 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU