Туристические тропы Кавказского заповедника закрывают с 11 ноября
Это связано с холодами выпавшим снегом
Кавказский заповедник в этом году посетили около 160 тысяч туристов
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Кавказский заповедник завершает туристический сезон. В горах уже выпал снег, а среднесуточные температуры стремятся к нулю. Все это делает походы по маршрутам небезопасными. Поэтому с 11 ноября все туристические тропы будут закрыты для посещения до следующего лета.
- Туристы, планирующие в ближайшие дни посещение маршрутов Кавказского заповедника, должны рассчитать время похода таким образом, чтобы успеть завершить свой маршрут до 11 ноября, - сообщили в Кавказском заповеднике.
За пять теплых месяцев тропы посетили порядка 160 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU