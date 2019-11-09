2019-11-09T12:46:33+03:00
Общество

В управлении культуры Сочи прошли обыски

Силовики изъяли контракты артистов с концертным залом «Фестивальный»
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Концертный зал Фестивальный в СочиКонцертный зал Фестивальный в Сочи
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В управлении культуры Сочи прошли обыски. Силовики изъяли около десяти контрактов, заключенных между известными артистами и концертным залом «Фестивальный». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Официальных комментариев и подтверждения этой информации пока нет.

В прошлом году стало известно, что предыдущего директора концертного зала Евгения Паснюка заподозрили в растрате суммы 1,26 млн рублей за период с 2010 по 2016-й годы. После предъявления обвинения он находился под домашним арестом, но меру пресечения изменили на арест.

В конце октября сообщалось об обысках и выемке документов в МУП «Концертный зал «Фестивальный» в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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