Самая пожилая спортсменка Краснодара отметила 102-летие
Краснодарская спортсменка Тамара Русанова отметила свой 102-й день рождения. Поздравить ее приехала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Брагина и мастер спорта СССР по легкой атлетике Валерия Кудрявцева.
Тамара Русанова родилась в 1917-м году в Чите, преподавала в Башкирии физкультуру и французский язык. В годы войны работала инструктором по лечебной физкультуре в эвакуационном госпитале в Челябинске.
А уже после войны переехала в Краснодар, где руководила спортивной школой, а после преподавала французский язык в 33-й школе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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