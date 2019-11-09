2019-11-09T13:23:41+03:00
Общество

Самая пожилая спортсменка Краснодара отметила 102-летие

Тамара Русанова руководила спортивной школой в краевом центре
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Тамара Русанова Фото: пресс-служба администрации КраснодараТамара Русанова Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодарская спортсменка Тамара Русанова отметила свой 102-й день рождения. Поздравить ее приехала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Брагина и мастер спорта СССР по легкой атлетике Валерия Кудрявцева.

Тамара Русанова родилась в 1917-м году в Чите, преподавала в Башкирии физкультуру и французский язык. В годы войны работала инструктором по лечебной физкультуре в эвакуационном госпитале в Челябинске.

А уже после войны переехала в Краснодар, где руководила спортивной школой, а после преподавала французский язык в 33-й школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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