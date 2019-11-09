В Краснодаре продолжают расчищать ливневки

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-09T14:56:17+03:00

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В Краснодаре прочищено уже более 27 км сетей ливневой канализации. Этим занимается созданная в июне муниципальная служба, у которой в распоряжении шесть единиц техники и четыре бригады.

— В конце октября — начале ноября мы серьезно продвинулись в расчистке сетей ливневой канализации в центре города, в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах, в хуторе Ленина. Выезжаем туда, откуда поступают заявки жителей. Приводим в порядок коллекторы и дождеприемные колодцы, — сказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

До конца года они планируют расчистить около 80 км ливневки, а вся сеть будет приведена в порядок в течение ближайших двух лет, сообщают в администрации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU