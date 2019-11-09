Кубанский боец выступит на турнире UFC в Москве

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-09T16:25:03+03:00

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Впервые в истории два российских бойца сойдутся на турнире UFC. В Москве вечером 9 ноября состоится бой Сергей Хандожко – Рустам Хабилов. 26-летний Хандожко представляет Краснодарский край, а его соперник – Дагестан. Спортсмены выйдут на ринг в 22:00.

На счету Сергея Хандожко 33 боя, из них 27 завершились победой. Рустам Хабилов участвовал в 27 схватках, он одержал победу 23 раза.

Сергей Хандожко – чемпион Росси, Европы и мира по универсальному бою, победитель и призер чемпионатов России по рукопашному бою. Возглавляет «Краевой центр единоборств». Контракт с UFC он подписал в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU