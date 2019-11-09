Расчлененной жертвой историка в Санкт-Петербурге оказалась уроженка Краснодарского края

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-09T16:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой известного историка Олега Соколова стала его бывшая студентка. По одной из версий, это 24-летняя Анастасия Ещенко, родившаяся в станице Старовеличковской. Она с красным дипломом окончила Институт истории СПбГУ и занималась репетиторством, сообщает «Регион Online».

Соколова задержали утром 9 ноября. 63-летнего мужчину достали из воды реки Мойки, с собой у него был рюкзак, в котором лежали две женские руки и травматический пистолет. Во время обыска дома следовали обнаружили пилу и окровавленное тело без рук и головы, предположительно принадлежащее Анастасии Ещенко. С доцентом, как оказалось, их связывали романтические отношения.

Анастасия работала репетитором

- Девушку считали историком с большим будущим. Она с отличием закончила Институт истории СПбГУ, кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века, затем отучилась в магистратуре и стала аспирантом. Вместе с Соколовым она написала несколько научных работ. Последняя вышла в 2019 году. Вместе коллеги разбирались в творчестве художника Луи-Франсуа Лежена и том, как он описывал ранний период Наполеоновский войн, - сообщает «КП-Петербург».

Возбуждено уголовное дело об убийстве, Соколов уже признался, что расправился с жертвой в состоянии аффекта после ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU