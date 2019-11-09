В Краснодаре из-за подозрительного предмета эвакуировали ТЦ «Мандарин»
Полицейские установили, что угрозы посетителям нет
Фото: Типичный Краснодар
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В Краснодаре днем 9 ноября из-за сообщения о подозрительном предмете, похожем на гранату, эвакуировали торговый центр «Мандарин» на улице Петра Метальникова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что на место прибыли правоохранители и провели обследование здания. Выяснилось, что подозрительный предмет угрозы не представлял.
Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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