В Краснодаре из-за подозрительного предмета эвакуировали ТЦ «Мандарин»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-09T17:36:36+03:00

Полицейские установили, что угрозы посетителям нет

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре днем 9 ноября из-за сообщения о подозрительном предмете, похожем на гранату, эвакуировали торговый центр «Мандарин» на улице Петра Метальникова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что на место прибыли правоохранители и провели обследование здания. Выяснилось, что подозрительный предмет угрозы не представлял.

Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU