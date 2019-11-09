2019-11-09T17:36:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за подозрительного предмета эвакуировали ТЦ «Мандарин»

Полицейские установили, что угрозы посетителям нет
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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В Краснодаре днем 9 ноября из-за сообщения о подозрительном предмете, похожем на гранату, эвакуировали торговый центр «Мандарин» на улице Петра Метальникова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что на место прибыли правоохранители и провели обследование здания. Выяснилось, что подозрительный предмет угрозы не представлял.

Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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