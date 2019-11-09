В Краснодаре ищут вандала, испортившего стену Муниципального концертного зала
Акт вандализма в центре Краснодара попал на видео. На кадрах видно, как человек в капюшоне за несколько секунд наносит черной красной огромный рисунок на стену Муниципального концертного зала на улице Красной. Авторство приписывают арт-группировке Black Paint, а некоторые называют происшедшее перфомансом.
В полиции пока точного определения произошедшему не дали и начали проверку, по итогам которой станет ясно – хулиганство это или, может, вандализм.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность молодого человека, который нанес на здание рисунок. После нахождения его действиям будет дана правовая оценка. Также определят нанесенный материальный ущерб, — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»