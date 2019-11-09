В Динском районе реконструируют Комсомольский парк
Ход работ оценил замглавы минстроя
Комсомольский парк в Динском районе Фото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:
В Динском районе на площади 103 тысяч квадратных метров реконструируют Комсомольский парк. В рамках нацпроекта на работы выделено более 126 млн рублей. Ход работ оценил замглавы Минстроя России Максим Егоров.
– Реконструкцию парка, который определенно станет местом притяжения местных жителей, проводим поэтапно, – отметил министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко.
В парке до конца года построят детские, игровые и спортивные площадки, более двух километров беговых дорожек, летнюю эстраду. Уже высажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU