В Динском районе реконструируют Комсомольский парк

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-09T18:19:14+03:00

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В Динском районе на площади 103 тысяч квадратных метров реконструируют Комсомольский парк. В рамках нацпроекта на работы выделено более 126 млн рублей. Ход работ оценил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

– Реконструкцию парка, который определенно станет местом притяжения местных жителей, проводим поэтапно, – отметил министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко.

В парке до конца года построят детские, игровые и спортивные площадки, более двух километров беговых дорожек, летнюю эстраду. Уже высажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU