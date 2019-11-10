2019-11-10T11:07:05+03:00
Общество

На Кубани нацпроект в части формирования городской среды выполнен на 90 процентов

Всего до конца года в регионе будет благоустроено 387 объектов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров оценил реализацию программы в Динском, Павловском и Кореновском районах Краснодарского края.

Он посмотрел на состояние парка в станице Динской. Также Максим Егоров посетил зеленую зону в станице Павловской. Здесь уже выполнены работы по озеленению, установлено новое освещение, скамейки, урны, оборудована спортивная и две детские площадки со специальным покрытием.

- В Кореновске приводят в порядок городской парк культуры и отдыха площадью 6,5 гектаров. Проект по обновлению зеленой зоны принимал участие во Всероссийском конкурсе в 2018 и 2019 годах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Максим Егоров положительно оценил работу региона в реализации национального проекта. Программа «Формирование комфортной городской среды» выполнена на 91 процент.

Всего до конца года на Кубани будет благоустроено 387 объектов.

Напомним, в Динском районе на площади 103 тысяч квадратных метров реконструируют Комсомольский парк. В рамках нацпроекта на работы выделено более 126 млн рублей. Ход работ оценил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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