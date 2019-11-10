Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с праздником

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-10T10:05:58+03:00

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Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником. Он выразил личному составу и ветеранам благодарность за службу.

- Поздравляю ветеранов и сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Вы выбрали для себя не просто профессию, вы выбрали свою судьбу. Где нет выходных и праздников, где всегда нужно идти на помощь. На ваших плечах - большая ответственность за свою семью, город, район, за весь край, - сказал глава Кубани.

Он отметил, что нагрузка на полицейских растет с каждым годом, но им удается сдерживать уровень преступности.

- Уверен, вы продолжите быть надежным щитом для всех кубанцев. С праздником, - закончил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU