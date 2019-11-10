В Анапе три человека погибли при пожаре в хозпостройке

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-10T11:32:15+03:00

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В Анапе утром 10 ноября произошел пожар в хозпостройке на улице Привокзальной в хуторе Нижняя Гостагайка. После локализации обнаружили тела трех мужчин. По данному факту следственным отделом по краю организовано проведение доследственной проверки.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

- По предварительным данным, погибшие проживали в хозпостройке. Предположительно причиной пожара стала неисправность электроприбора. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи продолжают осматривать место происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. После проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/742909" frameborder="0"></iframe> В Анапе при пожаре погибли 3 человека.Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU