В Анапе на Лысой горе туристу из Казахстана потребовалась помощь спасателей
25-летний турист из Казахстана приехал в Анапу на Лысую гору. Он собирался сделать уникальные фотографии в этом живописном месте.
- Взобравшись на Лысую гору, молодой человек обнаружил, что дальше дороги нет. Ни спуститься, ни подняться самостоятельно 25-летний житель Казахстана не смог. Он вызвал спасателей, - сообщили на странице МБУ «Служба спасения» Анапы в Instagram.
Прибывшие на место вызова сотрудники «Кубань-СПАС» доставили туриста в безопасное место. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Напомним, в Северском районе для тушения пожаров начнут использовать авиацию. К труднодоступным очагам направят вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, может быть применен встречный пал. В муниципалитете введен режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU