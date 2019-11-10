В Анапе на Лысой горе туристу из Казахстана потребовалась помощь спасателей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-10T11:21:32+03:00

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25-летний турист из Казахстана приехал в Анапу на Лысую гору. Он собирался сделать уникальные фотографии в этом живописном месте.

- Взобравшись на Лысую гору, молодой человек обнаружил, что дальше дороги нет. Ни спуститься, ни подняться самостоятельно 25-летний житель Казахстана не смог. Он вызвал спасателей, - сообщили на странице МБУ «Служба спасения» Анапы в Instagram.

Прибывшие на место вызова сотрудники «Кубань-СПАС» доставили туриста в безопасное место. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, в Северском районе для тушения пожаров начнут использовать авиацию. К труднодоступным очагам направят вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, может быть применен встречный пал. В муниципалитете введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU