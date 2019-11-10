2019-11-10T12:01:03+03:00
Происшествия

В Северском районе продолжается борьба с пожарами в лесах и на склонах гор

Сейчас действует три очага возгорания [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/
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10 ноября в тушении принимают участие около четырехсот человек – это РСЧС в составе 408 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 47 человек, 11 единиц техники, также добровольцы, работники администраций, лесничество, спасатели, казаки. До сих пор действует три природных пожара на территории региона.

В субботу к сбросу воды приступила авиация. Вертолет МЧС Ми-8 совершил шесть сбросов воды объемом 30 тонн в труднодоступные участки в районе очага Планческой Щели.

Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/

Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/

В Северском районе работает межведомственный оперативный штаб по тушению под руководством ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николаем Платонихиным, а оперативная группа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 9 ноября был введен режим повышенной готовности.

- Полицейские для ограничения посещения лесного массива населением выставили патрули. Организована работа по установлению причин возникновения пожаров. С местными жителями будут проводить профилактические мероприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На борьбу с пожарами в Северском районе вышла авиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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