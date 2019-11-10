В Кропоткине произошло массовое отравление детей
9 ноября в Краснодарском крае в Кропоткине произошло массовое отравление школьников. Их доставили в детское инфекционное отделение города с кишечными явлениями. Поступивших с жалобами в субботу было 28 человек, они из школ №11, 7, 44, 45, 17.
- По поручению губернатора Краснодарского края министерством здравоохранения Кубани в Кропоткин направлены специалисты Специализированной клинической детской инфекционной больницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.
По состоянию на 10 ноября с жалобами был госпитализирован 41 человек. Среди них тяжелых не наблюдается. У всех, по имеющейся информации, схожие симптомы – тошнота, боль в желудке.
- Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, - добавили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU