В Кропоткине произошло массовое отравление детей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-10T13:02:02+03:00

С жалобами был госпитализирован 41 человек

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9 ноября в Краснодарском крае в Кропоткине произошло массовое отравление школьников. Их доставили в детское инфекционное отделение города с кишечными явлениями. Поступивших с жалобами в субботу было 28 человек, они из школ №11, 7, 44, 45, 17.

- По поручению губернатора Краснодарского края министерством здравоохранения Кубани в Кропоткин направлены специалисты Специализированной клинической детской инфекционной больницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

По состоянию на 10 ноября с жалобами был госпитализирован 41 человек. Среди них тяжелых не наблюдается. У всех, по имеющейся информации, схожие симптомы – тошнота, боль в желудке.

- Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU