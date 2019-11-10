В Туапсе благоустроили парк на морской набережной

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-10T14:11:09+03:00

Здесь высадили цветы и оформили газоны

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Работы по благоустройству парка в Туапсе на морской набережной ведутся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- Здесь демонтировали старое асфальтовое покрытие, разбили цветники, пешеходные дорожки, обустроили территорию возле мемориала погибшим в годы ВОВ, установили скамейки, урны. А также высадили цветы и оформили газоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В зеленой зоне появились около 60 деревьев и кустарников – это кипарисы, магнолии, акации, юкки, пальмы, можжевельник и другие.

Напомним, на Кубани нацпроект в части формирования городской среды выполнен на 90 процентов. Всего до конца года в регионе будет благоустроено 387 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU