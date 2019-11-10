СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-10T15:53:09+03:00

Самолет сообщением Челябинск - Сочи сел в Самаре из-за пассажирки, которая решила покурить Фото: Архив "КП"

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В аэропорту Курумоч в Самаре произошла вынужденная посадка самолета Челябинск - Сочи. Боинг 738 рейса авиакомпании «Победа» приземлился раньше времени из-за хулиганства пассажирки.

- 31-летняя девушка решила покурить электронные сигареты в туалете воздушного судна. Правилами это запрещено, - Сообщает «КП-Самара» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Нарушительницу сняли с рейса. Уже через час воздушное судно отправилось дальше.

Напомним, в станице Переясловской Брюховецкого района днем 8 ноября совершил аварийную посадку самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. При посадке он не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU