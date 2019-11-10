Самолет сообщением Челябинск - Сочи сел в Самаре из-за пассажирки, которая решила покурить
В аэропорту Курумоч в Самаре произошла вынужденная посадка самолета Челябинск - Сочи. Боинг 738 рейса авиакомпании «Победа» приземлился раньше времени из-за хулиганства пассажирки.
- 31-летняя девушка решила покурить электронные сигареты в туалете воздушного судна. Правилами это запрещено, - Сообщает «КП-Самара» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Нарушительницу сняли с рейса. Уже через час воздушное судно отправилось дальше.
Напомним, в станице Переясловской Брюховецкого района днем 8 ноября совершил аварийную посадку самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. При посадке он не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU