В Краснодар доставили три новых трамвая

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-10T16:17:27+03:00

До конца года в город приедут еще восемь вагонов

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10 ноября Восточное депо пополнилось еще тремя односекционными трамваями нового поколения. Сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По первому контракту Усть-Катавский завод завершил поставку. Теперь город ждет еще восемь трамваев до конца года: 4 трехсекционных и 4 односекционных .Эти вагоны купили, сэкономив на торгах. Поэтому завод изготовит их по дополнительному контракту.

До конца года в город доставят 35 новых трамваев: 31 односекционный и 4 трехсекционных. Все они поступят в Восточное депо.

Напомним, в Краснодаре изменят схему движения трамваев №№ 2 и 4. С 11 по 14 ноября в городе будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Захарова и Станкостроительной. Из-за этого в вечернее время изменят маршруты следования трамваи под номерами 2 и 4.

ИСТОЧНИК KP.RU