В Северском районе локализовали три очага возгорания
В Северском районе Краснодарского края удалось локализовать три очага возгорания. К ликвидации пожаров привлечены более 500 человек группировки РСЧС, 66 единиц техники (от МЧС России – 74 человека и 16 единиц техники). 10 ноября авиация МЧС России шесть раз сбросила воду общим объемом 30 тонн.
Патрульные группы обследовали очаги возгораний для установления предварительной причины пожара. Провели профилактическую работу с населением. За нарушение правил противопожарного режима был составлен 1 протокол.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
- 10 ноября применялся беспилотный летательный аппарат. На ранней стадии выявили очаги возгорания. Их потушили пожарные ранцевыми установками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- В данный момент сил и средств, сформированных на территории Северского района, достаточно, - отметил ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин. - Все очаги возгораний находятся под контролем.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Ночью будут дежурить подразделения МЧС России по Краснодарскому краю в поселке Планческая Щель и Калужском лесничестве. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в количестве 100 человек, 22 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU