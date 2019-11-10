2019-11-10T21:14:03+03:00
Происшествия

В Северском районе локализовали три очага возгорания

Ночью в поселке Планческая Щель и Калужском лесничестве будут дежурить пожарно-спасательные подразделения МЧС [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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В Северском районе Краснодарского края удалось локализовать три очага возгорания. К ликвидации пожаров привлечены более 500 человек группировки РСЧС, 66 единиц техники (от МЧС России – 74 человека и 16 единиц техники). 10 ноября авиация МЧС России шесть раз сбросила воду общим объемом 30 тонн.

Патрульные группы обследовали очаги возгораний для установления предварительной причины пожара. Провели профилактическую работу с населением. За нарушение правил противопожарного режима был составлен 1 протокол.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- 10 ноября применялся беспилотный летательный аппарат. На ранней стадии выявили очаги возгорания. Их потушили пожарные ранцевыми установками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В данный момент сил и средств, сформированных на территории Северского района, достаточно, - отметил ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин. - Все очаги возгораний находятся под контролем.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ночью будут дежурить подразделения МЧС России по Краснодарскому краю в поселке Планческая Щель и Калужском лесничестве. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в количестве 100 человек, 22 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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