2019-11-10T22:58:10+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» дал бой ЦСКА, но не смог победить в Москве

Матч завершился со счетом 81:72
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Локомотив-Кубань уступил ЦСКА Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Локомотив-Кубань уступил ЦСКА Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В очередном матче Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на выезде встречался с самым титулованным клубом России и действующим чемпионом Евролиги – столичным ЦСКА.

Несмотря на потерю капитана Виталия Фридзона, «железнодорожники» дали бой именитому сопернику. В столицу приехали поддержать «красно-зеленых» около сотни болельщиков, которым удавалось перекричать всю арену.

Первая четверть осталась за ЦСКА, но «Локо» в концовке оказался всего в двух очках от «армейцев» - 16:14. К большому перерыву отставание составило уже четыре балла. Правда, могло быть и больше, если бы не точный бросок с сиреной от Кулагина – 35:31.

Во второй половине преимущество ЦСКА несколько раз становилось двузначным, однако «Локо» сдержал удар. Зато не выдержал накала тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который получил второй технический фол и был удален со скамейки.

У руля «армейцев» в концовке остался Андреас Пистиолис. «Локомотив-Кубань» менее чем за пять минут до конца отыграл отставание и подобрался на один бросок – 72:70. И его не хватило «железнодорожникам». Итог – 81:72, в концовке хозяева уверенно вырвали победу.

Самым результативным на площадке стал игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 4 передачи. У краснодарцев 19 баллов на счету Уилла Каммингса, еще 15 очков команде принес Мантас Калниетис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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