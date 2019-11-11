СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-11T08:51:36+03:00

На Кубани увеличилось число школьников, госпитализированных с отравлением Фото: Архив "КП"

В центральную больницу Кропоткина поступили еще 6 пациентов

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Все школьники находятся под контролем краевых врачей. У некоторых наблюдается улучшение состояния, часть детей готовят к выписке из стационара.

- Вчера, 10 ноября, в Кавказскую центральную районную больницу на лечение поступило еще 6 пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

- Контактным детям проводится профилактическое лечение, - добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 ноября после массового отравления детей в Кропоткине в больницы был госпитализирован 51 ребенок с подозрением на отравление. По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в город медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края.

ИСТОЧНИК KP.RU