На Кубани увеличилось число школьников, госпитализированных с отравлением
Все школьники находятся под контролем краевых врачей. У некоторых наблюдается улучшение состояния, часть детей готовят к выписке из стационара.
- Вчера, 10 ноября, в Кавказскую центральную районную больницу на лечение поступило еще 6 пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
- Контактным детям проводится профилактическое лечение, - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 ноября после массового отравления детей в Кропоткине в больницы был госпитализирован 51 ребенок с подозрением на отравление. По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в город медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края.
ИСТОЧНИК KP.RU