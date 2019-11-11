В Краснодарском крае ожидается до +25 градусов тепла

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-11T08:13:54+03:00

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В Краснодаре в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +19…+21 градуса.

В регионе также без дождей. В первую половину дня местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18…+23 градуса тепла, местами до +25.

- 12 и 13 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер в первой половине периода переменных направлений 3-8 метров секунду, во второй половине периода северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3…8 градусов, при прояснении по восточной половине края -1…+4 градуса. Днем будет теплее +16…+21, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, будет солнечно и ясно, осадков не ожидается. 12 и 13 ноября столбики термометров покажут днем +17…+20 градусов тепла, ночью - +7…+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU