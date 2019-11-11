В Сочи из незаконного оборота изъяли крупную партию сильнодействующих препаратов
В Сочи полицейские выявили факт незаконной реализации сильнодействующих лекарственных препаратов. Они осмотрели помещение одной из местных аптек.
- Правоохранители нашли более 26 тысяч единиц сильнодействующих лекарств: «Лирика», «Тропикамид», «Прегабалин», «Нурофен-плюс», «Баклосан», «Терпинкод», «Мидриацил». Некоторые упаковки были вскрыты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 29-летнего директора торгового объекта, а также юрлица составили два административных протокола по части 4 статьи 14.1 КоАп (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Они выплатят штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU