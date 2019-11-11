В Калининском районе местный житель ограбил квартиру

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-11T09:38:58+03:00

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В дежурную часть Калининского района обратилась местная жительница. Она рассказал, что из ее квартиры кто-то украл бытовую технику, средства химии и личной гигиены. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

- Правоохранители составили ориентировку на розыск подозреваемого. Ее передали всем дежурным нарядам полиции. Вскоре задержали ранее не судимого 38-летнего местного жителя. Его доставили в отдел. Бытовую технику злоумышленник продал, а деньги успел потратить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Сочи полицейские выявили факт незаконной реализации сильнодействующих лекарственных препаратов. Они осмотрели помещение одной из местных аптек. Правоохранители нашли более 26 тысяч единиц сильнодействующих лекарств: «Лирика», «Тропикамид», «Прегабалин», «Нурофен-плюс», «Баклосан», «Терпинкод», «Мидриацил».

ИСТОЧНИК KP.RU