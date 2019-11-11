2019-11-11T10:02:12+03:00
Происшествия

На Кубани должник пытался уехать от пристава на своей машине

Его авто нашли на автомойке
Александра ПОДУШКО
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На Кубани должник пытался уехать от пристава на своей машинеНа Кубани должник пытался уехать от пристава на своей машинеФото: Архив "КП"
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В Гулькевичский районный отдел судебных приставов поступил документ о взыскании с местного жителя задолженности в размере 178 тысяч рублей.

- Мужчина тщательно избегал встреч с сотрудниками УФССП, игнорировал вызовы на прием и не отвечал на телефонные звонки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника. Мужчина, увидев сотрудника ведомства, выбежал из дома, сел в свою машину и скрылся. Вскоре его авто нашли на автомойке. Здесь был составлен акт описи и ареста имущества, после чего машину изъяли в счет погашения долга.

Напомним, в Калининском районе местный житель ограбил квартиру. Он вынес бытовую технику, средства химии и личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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