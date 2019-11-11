Полиция Краснодара ищет мужчину, который устроил драку в городском кафе

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-11T11:28:44+03:00

Он избил посетителя заведения, после чего скрылся

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Полиция Краснодара устанавливает личность и местонахождение мужчины, который устроил драку в одном из городских кафе.

Инцидент произошел 28 сентября 2019 года в помещении заведения, расположенного на улице Карасунской. Между злоумышленником и другим посетителем произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Он избил потерпевшего, после чего скрылся.

- На основании результатов проведенной судебно-медицинской экспертизы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На вид мужчине около 40-45 лет, рост около 175-180 сантиметров, короткая стрижка с залысинами, волосы светлые. На нем была рубашка синего цвета, темные классические брюки.

Если вы располагаете информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, сообщите ее в отдел полиции по телефонам: 8 (861) 255-78-88, 8 (918) 417-69 -12 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU