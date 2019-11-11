2019-11-11T11:00:51+03:00
Здоровье

В Армавирскую городскую больницу поставили новое современное диагностическое оборудование

Это УЗИ аппарат
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав Краснодарского краяФото: минздрав Краснодарского края
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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для организации центра амбулаторной онкологической помощи в Армавирскую городскую больницу было поставлено новое современное диагностическое оборудование.

- Ультразвуковой аппарат увеличил доступность медпомощи для населения, сократил сроки ожидания обследований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Новая техника помогает проводить исследования с максимальной точностью и комфортом для пациента и специалиста. Его можно использовать для различных видов клинического анализа.

Только за октябрь на новом аппарате УЗИ в больнице проведено 1249 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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