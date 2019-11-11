В Краснодаре с 14-го этажа выпала 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-11T10:39:18+03:00

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О несчастном случае в социальных сетях сообщили очевидцы. Как выяснилось, инцидент произошел вечером 10 ноября в микрорайоне Гидростроителей Краснодара. Девушка пришла к своей подруге на улицу Невкипелого в состоянии алкогольного опьянения, после чего они вместе продолжили выпивать.

- Вскоре они вышли на балкон 14 этажа, и девушка сначала сбросила вниз свои кроссовки, а через несколько секунд и сама оказалась на асфальте, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на руководителя СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Константина Захарова.

По предварительным данным, на такой шаг ее толкнуло расставание с любимым человеком. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU