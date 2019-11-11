2019-11-11T10:49:17+03:00
Общество

Уполномоченный защитил права предпринимателя

В результате совместных действий с прокуратурой края бизнесмену выплатили средства по выполненному контракту
Екатерина МИШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорю Якимчику обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия районного государственного бюджетного учреждения здравоохранения.

Заявитель указал, что в июне 2019 года он заключил государственный контракт на поставку контейнеров для мусора и уличных урн для учреждения.

Предприниматель полностью выполнил условия контракта, однако денежных средств от учреждения здравоохранения так и не получил.

В ходе работы над жалобой, Уполномоченным установлено, что доводы заявителя заслуживают внимания и требуют дополнительной проверки. Информация по жалобе была направлена в органы прокуратуры.

В результате совместных действий краевой прокуратуры и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае в августе текущего года денежные средства в полном объеме были перечислены предпринимателю.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь в Краснодаре в автобусах №4 можно оплатить проезд банковской картой
Умер действующий прокурор Белоглинского района Кубани
В 15 домах Краснодара заменили лифты
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
В Краснодаре прошел прием предпринимателей
«Краснодар Водоканал» призывает своевременно оплачивать услуги предприятия
Краснодарский край стал третьим в стране по числу индивидуальных предпринимателей
При участии Уполномоченного по факту хищения имущества предприятия возбуждено уголовное дело
В Краснодаре с 14-го этажа выпала 20-летняя девушка
В Армавирскую городскую больницу поставили новое современное диагностическое оборудование
Полиция Краснодара ищет мужчину, который устроил драку в городском кафе
На Кубани должник пытался уехать от пристава на своей машине
В Калининском районе местный житель ограбил квартиру
В Сочи из незаконного оборота изъяли крупную партию сильнодействующих препаратов
В Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус
В Краснодарском крае ожидается до +25 градусов тепла
В Сочи водитель легковушки сбил ребенка на скейте
На Кубани увеличилось число школьников, госпитализированных с отравлением
«Локомотив-Кубань» дал бой ЦСКА, но не смог победить в Москве
В Северском районе локализовали три очага возгорания
Медведя Афанасия привезли в Хаджохскую теснину