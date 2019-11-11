2019-11-11T10:50:56+03:00
Общество

При участии Уполномоченного по факту хищения имущества предприятия возбуждено уголовное дело

Предприниматели обратились с жалобой на бездействие сотрудников полиции
Екатерина МИШИНА
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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика поступило обращение генерального директора деревообрабатывающего предприятия. Заявитель жаловался на действия должностных лиц полиции одного из районов края.

Он сообщил, что, начиная с 2018 года, один из учредителей ООО вместе с группой лиц неоднократно совершал противоправные действия, которые привели не только к значительным перебоям в работе, но в конечном итоге и к остановке производства.

По словам гендиректора, законный представитель предприятия неоднократно подавал заявления в ОМВД РФ на действия одного из учредителей, которые остались без удовлетворения.

Для полного и объективного рассмотрения обращения Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По итогам проверки, проведенной краевым МВД, по факту хищения имущества предприятия следственным отделом районного ОМВД РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

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