«Краснодар Водоканал» призывает своевременно оплачивать услуги предприятия

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-11T10:54:11+03:00

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Укрепление платежной дисциплины – одно из приоритетных направлений деятельности «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в работе с абонентами. В соответствии с действующим законодательством предприятие использует различные меры, мотивирующие потребителей погасить задолженность.

Должникам ежемесячно рассылаются письменные уведомления, а также вручаются претензии с указанием точной суммы долга. В рамках информационного проекта публикуются списки должников среди юридических лиц, а также сведения об организациях, своевременно оплачивающих потребленные ресурсы. Если предупредительные мероприятия неплательщик проигнорировал, то предприятию приходится решать дело в судебном порядке, а также прибегать к принудительному ограничению услуг водоснабжения и водоотведения.

«Мы призываем абонентов своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, чтобы избежать начисления пени, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - Для удобств абонентов мы постоянно улучшаем сервисы и расширяем возможности по передаче показаний приборов учета и оплате счетов. На сайте работает «Личный кабинет», где можно передать сведения о потреблённых ресурсах, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, узнать задолженность».

Кроме того, «Краснодар Водоканал» предлагает своим абонентам воспользоваться новым быстрым и простым сервисом автоматического приема показаний приборов учета. Для этого необходимо позвонить по многоканальному номеру: 8-903-411-86-76 и продиктовать цифры номера лицевого счёта, номера приборов учёта и их показания, следуя указаниям автоответчика. Интеллектуальная система распознает аудиосообщение и направляет информацию в базу данных предприятия.

В настоящее время потребители ООО «Краснодар Водоканал» также могут оплатить услуги и передать показания приборов учета в день оплаты, воспользовавшись следующими ресурсами:

- Звонок по многоканальному телефону: 8-800-200-36-46 в Информационно-справочную службу предприятия;

- Личный кабинет: www.krasnodarvodokanal.ru;

- ПАО Сбербанк, Сбербанк-Онлайн, Автоплатеж, Личный кабинет;

- ООО КБ «Кубань Кредит»;

- ФГУП «Почта России»;

- АО «Крайинвестбанк»;

- АО «Первомайский»;

- АО «Уралсиб»;

- АО «Юг-Инвестбанк».