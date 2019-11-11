В 15 домах Краснодара заменили лифты

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-11T11:30:07+03:00

Они прошли проверку Ростехнадзора и уже запущены в эксплуатацию

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В 15 домах краевой столицы установили новые лифты. Это 38 подъемников, которые прошли проверку Ростехнадзора и уже запущены.

Эти дома были в списке проблемных по замене оборудования. Задержка составила от 3 до 4 месяцев.

- В этом году по вине подрядчика сильно затянулись сроки сдачи кабин, из-за чего страдают жильцы многоэтажек, в которых идет ремонт. Сейчас работы максимально ускорены - менее чем за месяц лифты запустили еще в 15 домах, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ.

- Общая сумма начисленных штрафов на подрядчика составляет более 35 миллионов рублей. Во многих зданиях после проверки подъемников на безопасность были обнаружены серьезные нарушения, только после устранения которых кабины запустили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы по замене 34 лифтов в 11 домах находятся в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU