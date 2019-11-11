2019-11-11T13:07:18+03:00
Общество

Спасатели спустя трое суток поисков нашли заблудившегося в лесу сочинца

С сильным обезвоживанием мужчину передали медикам
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сообщение с просьбой о помощи в Южный поисково-спасательный отряд поступило 8 ноября. Обратился мужчина, который рассказал, что 7-го числа его 68-летний брат ушел за грибами, но домой так и не вернулся.

- Он сказал, что последний раз брат с ним созванивался 8 ноября в 11 утра. Тогда он находился на горе, правда, на какой именно не уточнил, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России. - Обычно турист собирал грибы в горно-лестной местности районе сел Пластунка и Сергей-Поле.

Тогда попытались выйти на связь спасатели, но мужчина был вне зоны доступа. Но все же, определив предполагаемый квадрат поисковых работ, спасатели и кинологи приступили к работе.

- 8 ноября обследовали участок от юго-западного склона горы Пластунская вдоль ручья Варваровка до поворота с хребта в сторону села Разбитый Котел, - продолжают в Южный региональный поисково-спасательный отряд. - На следующий день работы вели от горы Мосья до села Васильевка. Но мужчина так и не нашли.

Уже вечером 8-го числа через службу «112» на связь с оперативным дежурным вышел заблудившийся турист. Как объяснил мужчина, он находится в районе горы Черная, в каньоне неизвестной ему реки, туда он упал, скатившись с крутого склона.

- Я заходил в лес с конечной остановки села Сергей-Поле. Не знаю, смогу ли выйти на связь еще раз - телефон садится, - сказал пенсионер.

9 ноября в два часа ночи с помощью спецсигналов спасатели нашли пострадавшего в районе горы Черная, он был сильно ослаблен и обезвожен. На носилках его транспортировали из горно-лесной местности. Правда, из-за сложного горного рельефа передать медикам пострадавшего удалось лишь в 09:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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