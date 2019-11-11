Умер действующий прокурор Белоглинского района Кубани

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-11T11:22:24+03:00

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В Белоглинском районе Краснодарского края от сердечного приступа умер 49-летний прокурор Михаил Нечитайло. Несчастье с сотрудником ведомства произошло вчера, 10 ноября.

- Коллектив прокуратуры Краснодарского края выражает глубокие соболезнования семье, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Он добросовестно выполнял свой долг на посту.

Михаил Нечитайло после армии окончил юрфак Кубанского государственного университета. В прокуратуру пришел в 1997 году сначала в качестве помощника прокурора Кавказского района. Потом занимал аналогичную должность в Кропоткине. После десяти лет службы был назначен прокурором Ленинградского района Кубани. А в 2013-ом году был переведен в прокуратуру Белоглинского района.

Его стаж в прокуратуре составил 22 года. Прокурор Нечитайло имел многочисленные грамоты и поощрения.

Все, кто работал с ним, отмечают его высокий профессионализм, принципиальность, доброжелательность и открытость.

ИСТОЧНИК KP.RU