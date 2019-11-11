Теперь в Краснодаре в автобусах №4 можно оплатить проезд банковской картой

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-11T11:27:29+03:00

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- В Краснодаре на 4-м автобусном маршруте теперь можно оплатить проезд банковской картой, - об этом сообщили в ООО «Электронный билет Кубани».

Безналичная система начнет действовать 12 ноября. Автобусы на маршруте №4 следуют от микрорайона Губернский до Гипермаркета «Лента». Всего курсируют 22 машины.

На автобусах разместят специальные таблички, которые укажут, что в транспорте принимают оплату картой. Также информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.

Напомним, в Ейске проезд в общественном транспорте можно оплачивать банковскими картами. Пилотный проект запустила компания «Электронный билет Кубани». Оплата безналом возможна в автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 1,2,7,8,10,11,18 согласно графику движения.

ИСТОЧНИК KP.RU