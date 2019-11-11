2019-11-11T14:40:37+03:00
Происшествия

Лес в Северском районе продолжает гореть в пяти местах

Два пожара потушили накануне, 10 ноября [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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В Северском районе Краснодарского края продолжает полыхать лес. По данным оперативного штаба, развернутого силами главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня, 11 ноября, это пять очагов.

- Но они локализованы, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - На месте тушением занимаются более 500 человек, в их числе 74 сотрудника МЧС. В выходные авиация, груженая цистернами с водой, 12 раз вылетала к месту пожаров. Это около 60 тонн.

На Кубани продолжает гореть лес.

По словам спасателей, все очаги пожаров находятся под контролем. Более того, силами МЧС ведется ночное патрулирование леса. В воздух запущен дрон.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, власти района обратились к населению в поисках добровольцев для тушения лесного пожара.

- Дорогие земляки! Просим вашей помощи! - написал с утра, 8 ноября, глава района Адам Джарим. - В районе Планческая Щель, поселок Мирный, лагерь "Регион 93" горит лес! Просим помощи в тушении огня.

Причиной пожаров, говорят спасатели, стали умышленные поджоги сухой травы, а жаркая осень распространению огня только поспособствовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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